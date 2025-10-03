San Siro, La Russa “Sì al nuovo stadio ma senza abbattere il vecchio”

MILANO (ITALPRESS) – “In tutto il mondo ci sono stadi attaccati anche a 50 metri l’uno dall’altro. L’Everton, per dire, non ha abbattuto il suo stadio ma l’ha destinato al calcio femminile e ne ha costruito uno nuovo. In Argentina ci sono a 50 metri, anche in Inghilterra. Andate su internet e scoprite quanti stadi sono uno vicino all’altro”. Così il presidente del Senato Ignazio La Russa a margine della presentazione a Milano della “Sport Movies & TV 2025” commentando le dichiarazioni della vicesindaco di Milano Anna Scavuzzo che ha definito surreale la presenza di due stadi uno accanto all’altro.“Ormai uno stadio nuovo è stato autorizzato e lo stadio nuovo era la mia ambizione e il mio desiderio ed è giusto che Inter e Milan abbiano uno stadio moderno. La mia contrarietà è sulla necessità di abbattere San Siro. Io non la vedo una necessità. A San Siro, anche non ci giocassero Inter e Milan, gli utilizzi potrebbero essere tantissimi, risparmiando gli 80 milioni circa che saranno necessari per demolirlo, senza contare il danno ambientale che ne deriverà”.“Sapete quello che avverrà? Si costruirà il nuovo stadio: le squadre hanno il diritto di edificare perchè ci mettono i soldi. Io credo però che nel momento in cui ci sarà il nuovo stadio ebisognerà cominciare ad abbattere quello vecchio, con l’accordodelle società, che hanno ormai un diritto acquisito, siridiscuterà dell’opportunità o meno di abbattere San Siro. Speciese ci sarà una giunta non di sinistra”, ha aggiunto il presidente del Senato.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).