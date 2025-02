Scoperto traffico internazionale di essere umani, arrestati due afghani

BARI (ITALPRESS) – I Carabinieri del ROS, con il supporto dell’Arma Territoriale di Bari e Gorizia e della Squadra Operativa di Supporto presso il 13° Reggimento dei Carabinieri “Friuli Venezia Giulia”, hanno eseguito un Ordine Europeo d’Indagine nei confronti di 2 afghani ritenuti responsabili di Associazione a delinquere finalizzata alla tratta di essere umani aggravata.Contestualmente è stata data esecuzione al Mandato di Arresto Europeo. Tali provvedimenti hanno origine nell’ambito della cooperazione internazionale di polizia presso Europol che vede la partecipazione del ROS dei Carabinieri, della Polizia Federale del Belgio, la National Crime Agency del Regno Unito ed altre Forze di Polizia europee, finalizzata al contrasto del fenomeno della tratta di esseri umani.In particolare, l’Operational Task Force costituita si concentra sull’esistenza di gruppi armati organizzati, attivi nel traffico di migranti lungo la rotta balcanica ed attivi principalmente in Serbia e Bosnia Erzegovina.Secondo le accuse delle Autorità del Belgio gli arrestati, sebbene stanziali in Italia, sarebbero da considerarsi membri di un’organizzazione transnazionale e coinvolti nel trasferimento dei migranti in vari Paesi europei, in particolar modo verso il Belgio ed il Regno Unito. Tutte le attività delinquenziali, oltre ad essere particolarmente violente, venivano spesso documentate con video e/o foto sui principali social network.Contestualmente sono stati eseguiti in Belgio e Regno Unito altri provvedimenti cautelari.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).