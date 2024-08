Calcio Eccellenza – Il Castiglione riparte al galoppo, Laudini: “Un solo obiettivo: la D”

Castiglione Dopo un mercato di grande spessore, il Castiglione ha cominciato a lavorare ieri pomeriggio al “Lusetti”. L’obiettivo è chiaro e i mastini lo dichiarano senza nemmeno molta scaramanzia: «Vogliamo andare in Serie D» esclama il vicepresidente e dg Giancarlo Perani, che a bordo campo si gode le stelle messe assieme in questa fase di mercato: Bardelloni, Bagatini, Roma, Stojanovic, Tassi, sono solo alcuni dei giocatori in grado di fare la differenza in categoria, uniti alle conferme pesanti di atleti ormai “storici” come Guagnetti, Mangili (che ieri ha corso già con i compagni, il rientro non è così lontano), Nicolò Lauricella, Pasotti, Mambrin e tanti altri.

«Abbiamo condotto un mercato composto da grandi giocatori, ma prima ancora da grandi uomini – ha aggiunto il presidente Andrea Laudini -, quello che vogliamo è l’impegno dei nostri mastini dal primo all’ultimo minuto. La preparazione comincia adesso e l’obiettivo è chiaro». Quello della Serie D: «Bisogna crederci, pensarci ogni giorno, tutte le mattine. Occorre arrivare a fare quello che ci auguriamo, che siamo sicuri che succeda. Vedo già, da questi primi scambi, un coinvolgimento di tutto il gruppo, la grande voglia di arrivare». «Mi sta piacendo Stojanovic, ad esempio, ragazzo che conoscevamo poco, ma che in queste prime battute ha già fatto vedere qualcosa di positivo. Bardelloni e Tassi li conosciamo. Quest’ultimo era veramente il colpo che doveva chiudere il mercato. Siamo carichi, contenti di quello che abbiamo fatto: adesso la parola passa al campo e a mister Esposito. La positività deve essere il leit motiv della stagione, dobbiamo credere nell’obiettivo finale per tutto quello che è il “movimento” Castiglione».

Aggregati alla rosa il portiere Adami, già in forza ai rossoblù nella scorsa stagione, e due ragazzi senegalesi, Cheik Camara, centrocampista classe 2002 e il fratello Papa Camara, difensore nato nel 2004. Questi ultimi verranno valutati attentamente dallo staff e poi confermati, se ritenuti validi, oppure dirottati all’Atletico di Seconda. Le amichevoli fissate: il 14 agosto con la Primavera della Feralpi, il 17 col Vigasio, il 21 col Villafranca.