Calcio 1ª Categoria – Serenissima, il cuore non basta: fine corsa. Il Curtatone va ko a Pavone e scende in 2ª

Mantova Non basta il cuore alla Serenissima, che a Nuvolera gioca una partita di sostanza, passando anche in vantaggio, ma alla fine si deve arrendere ai cinici neroverdi. Finisce qui, dunque, il cammino dei biancazzurri, che terminano agli spareggi l’ennesima grande stagione, nella quale forse avrebbero meritato qualcosa di più. Di fronte a 300 spettatori, nei primi minuti, i padroni di casa vanno subito all’assalto. Ci prova Mocinos su punizione, poi sotto misura Maggi impegna Mazza, sempre attento. La pressione neroverde cala ben presto di intensità e il team di Tenedini prende le adeguate misure. Poco prima della mezzora serve una tempestiva uscita di Paoli per disinnescare, al limite dell’area, un veloce contropiede di Boukaroua, già a tu per tu col portiere. Deve fare gli straordinari in seguito Mazza sul contropiede concluso da Casella (33’), ancora Casella al 45’ centra il palo esterno su un’azione sviluppatasi sulla sinistra.

Nella ripresa ci si aspetterebbe un canovaccio simile, ma è la Sere a passare subito in vantaggio, al 49’: Babetto viene steso in area da un avversario e il direttore di gara giustamente assegna il rigore. Dal dischetto non sbaglia lo specialista Boukaroua. Il Nuvolera sbanda e al 55’ rischia pure di capitolare di nuovo: al termine di un veloce contropiede, Caffarella mette però sull’esterno della rete. Ma è un fuoco di paglia, perché 3’ più tardi Tracconaglia conquista palla sulla trequarti e sgancia un siluro ad incrociare da fuori area, che si infila nell’angolino, non lasciando scampo a Mazza: 1-1. Nemmeno 6’ e la situazione è addirittura ribaltata: azione travolgente dal fronte di sinistra dei bresciani, devia Recchia sul cross basso in mezzo, ma è Maggi a mettere in rete il tap in vincente per il 2-1, che fa esplodere i tifosi di casa. La Serenissima però non molla: Boukaroua sull’azione successiva al calcio d’inizio, centra un clamoroso palo. Ancora Recchia, al 70’, prova a riscattarsi con un pericoloso tentativo in area; 3’ dopo ci prova in acrobazia Granini, palla fuori. Tenedini butta dentro attaccanti e panzer per riacciuffare il risultato: all’84’ cross di Passarino per Boukaroua, ma lo stacco non inquadra lo specchio. All’85’ annullato per fuorigioco un gol a Eddaoudi. Nel finale Sere sbilanciata e Mazza tiene a galla i suoi: all’88’ doppio intervento su Agmid e Saleri, 92’ angolo vincente chiuso al solissimo Dominguez.

A Pavone Mella serviva un’impresa, ma purtroppo non è arrivata: il Curtatone di mister Ermes Ghirardi scende mestamente in Seconda Categoria. Dopo l’1-1 dell’andata, serviva infatti una vittoria in trasferta ai rossoblù (peggio piazzati in classifica) per salvare la categoria e portare a termine un vero e proprio miracolo sportivo. Ma stavolta, purtroppo, il lieto fine non c’è.

A vincere, invece, è la Pavonese Cigolsese, che nella prima frazione va segno con Macalli e Facconi, cancellando i sogni dei rossoblù. La reazione nalla ripresa è veemente da parte degli ospiti, che però non vanno oltre il gol di Baccolini.

A partire meglio è la Nac, obbligata a fare la partita: protagonista nei primi minuti è l’estremo locale Alberti, che salva su Meloni e Beschi. Dopo i rischi corsi, i padroni di casa alzano il baricentro e, alla prima occasione, sbloccano il match. Punizione sulla trequarti, Breda pesca il movimento dietro le linee di Macalli che con un colpo da biliardo trova l’angolino e l’1-0 al 13’. Grande reazione del Curtatone che si riversa in attacco alla ricerca del gol speranza (Meloni centra un palo subito dopo), ma di fronte si trova il muro eretto dalla coppia Gregorio-Salvi che non fa passar praticamente nulla. Sul tramonto della prima frazione la Pavonese trova anche il gol del raddoppio in contropiede. Ripartenza perfetta, palla per Eduam che va sul fondo e serve Facconi a rimorchio che piega le mani a Coppiardi e fa 2-0 al 39’. Nella ripresa l’ingresso di Baccolini dà nuove energie agli ospiti che sfiorano la rete più volte fino a trovarla al 58’ quando il calciatore insacca dopo una mischia nell’area della Pavonese. Nel finale i padroni di casa sono poi bravi ad amministrare il vantaggio e, in pieno recupero, la parata di Alberti su Meloni chiude definitivamente i giochi e sancisce la salvezza della Pavonese Cigolese.