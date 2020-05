Stop definitivo in Scozia: Celtic campione

GLASGOW (SCOZIA) (ITALPRESS) – Dopo Olanda, Francia e Belgio, anche il campionato scozzese alza bandiera bianca. I 12 club della Premiership hanno concordato sull’impossibilità di portare a termine la stagione e oggi è stato ufficializzato lo stop definitivo al torneo che era stato sospeso lo scorso marzo dopo la 30esima giornata. La classifica finale è stata stilata in base alla media punti: il Celtic è stato così dichiarato campione di Scozia (nono titolo di fila, il 51esimo nella storia del club) mentre gli Hearts sono stati retrocessi in Seconda Divisione.

Il Celtic, quando il campionato è stato interrotto a otto giornate dalla fine, aveva 13 punti ma una gara in più sui Rangers secondi.

(ITALPRESS).