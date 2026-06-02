Calcio serie B – Mantova, piace il trequartista Girma. A breve la fumata bianca per Silva

Mantova Prosegue a ritmi serrati il lavoro del direttore sportivo biancorosso Fabio Brutti. Essendo il Mantova una delle pochissime società a poter già contare sulla presenza di un allenatore e di un ds, il club di viale Te non vuole perdere tempo. Oltre ai soliti nomi degli ultimi giorni quali Silva, Charlys e Pseftis, Brutti ha messo gli occhi su una nuova pista. La novità è il forte interessamento per il trequartista della Reggiana, retrocessa in Serie C, Natan Girma. Svizzero classe 2001 nato a Losanna, Girma è cresciuto nel Dardania per poi sbocciare nel Servette Under 21. A scovare il suo talento è stato il Sona, che lo acquista nella stagione 2021-22 permettendogli di muovere i primi passi in Italia, in Serie D. In due anni totalizza 25 presenze, tra campionato e coppa, e realizza due gol. Nel 2023 la Reggiana decide di puntare su di lui e lo ingaggia. Con la maglia dei granata, in tre stagioni si mette in luce con 80 presenze, 13 gol e 7 assist. Nell’ultima annata però Girma ho dovuto fare i conti anche con qualche problema muscolare che lo ha tenuto fuori un mese e mezzo. Inoltre, non era in cima alle preferenze dell’ex tecnico della Reggiana Dionigi. Mentre con Rubinacci prima e Bisoli poi, il 24enne è riuscito a ritagliarsi spazio e ad avere più continuità. Oltre a fare il trequartista può ricoprire anche il ruolo di punta, proprio come contro il Mantova nel derby perso dai virgiliani al Mapei Stadium di Reggio Emilia lo scorso febbraio.

Per il gioco di mister Modesto il centrocampo è il reparto che ha più bisogno di rafforzamenti. Con i rientri di Kouda al Parma e Zuccon all’Atalanta per fine prestiti, l’addio di Falletti e un Paoletti dal futuro in valutazione, Brutti sta lavorando per chiudere il prima possibile con il Torino per Jonathan Silva. La fumata bianca per il prestito è attesta domani, al massimo giovedì. Sarà il brasiliano classe 2004 il primo colpo di mercato della stagione 2026-27. Il trequartista ha disputato l’ultima stagione con la maglia del Padova, marcando 17 presenze e un paio di infortuni che ne hanno condizionato il rendimento. Oltre al suo ruolo naturale di trequartista, Silva può giocare sia come centrocampista, che come ala destra. Una duttilità che tornerà sicuramente utile.

Infine bisognerà attendere ancora un paio di giorni prima dell’ufficialità del portiere greco Fotios Pseftis. Il 2005 di proprietà del Lugano sarà il vice di Bardi. L’accordo con il club svizzero è stato raggiunto, manca solo la firma sul contratto che lo legherà al club di viale Te.

Pian piano comincia a prendere forma il “nuovo” Mantova che verrà. Iniziare a programmare il mercato in anticipo rispetto agli avversari è un vantaggio che permetterà ai biancorossi di curare al meglio ogni minimo dettaglio.

Samuele Elisse