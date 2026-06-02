Porto Mantovano si prepara a rivivere lo storico palio delle contrade

PORTO MANTOVANO Un ritorno al passato, a quel passato rimpianto dove la socializzazione, il senso di appartenenza e il piacere di stare insieme erano ancora “incontaminati” da telefonini e aggeggi ipertecnologici che ci “scollegano” dalla realtà. Dopo la (ri)edizione pilota del 2025, questo venerdì torna il Palio delle Contrade di Porto Mantovano, iniziativa nata originariamente negli anni Ottanta con le quattro contrade legate alla Parrocchia di Sant’Antonio, poi diventate sei con l’adesione del quartiere di Bancole.

A sfidarsi alla battaglia delle palline (riservato alla scuola dell’infanzia alle prime due classi della scuola elementare), al tiro alla fune (dalla terza elementare alla terza media), alla corsa nei sacchi (elementari e medie), bandiera cerchio (bambini, ragazzi e adulti) saranno Airone, Aquila, Giglio, Grifone, Cavallo e Olmo.

«Una serata fatta di giochi, colori, amicizie, sfide e soprattutto voglia di stare insieme. E forse – premette l’organizzazione curata da Lab-Oratorio Odv – è proprio questa la cosa più importante da ricordare: il Palio non nasce per creare campioni, ma per creare momenti da vivere insieme. Le gare non sono competizioni agonistiche. Qui non conta essere i più forti o i più veloci. Conta divertirsi, partecipare, tifare la propria contrada e tornare a casa con qualche risata in più».

E riscoprire una manifestazione che prima di venire interrotta nei primi anni Duemila era particolarmente apprezzata dai cittadini. Collaborano all’evento, che gode del patrocinio del Comune di Porto Mantovano, anche gli Amici della Parrocchia di Sant’Antonio e la Pro Loco. Già alle 18 sarà attivo il chiosco per l’aperitivo, mentre dalle 19 gli intervenuti all’evento avranno la possibilità di cenare tutti insieme sotto il tendone. Il menù prevede risotto alla pilota, risotto con verdure, hot dog con patatine fritte.