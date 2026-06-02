Vigili del Fuoco: il saluto del capo squadra Zanoni che va in pensione

MANTOVA Un pezzo di storia del Comando dei Vigili del Fuoco di Mantova si è congedato ufficialmente. Da ieri il Capo Squadra Esperto Roberto Zanoni è andato in pensione, salutando i colleghi dopo quasi 30 anni di servizio effettivo e una vita intera dedicata al Corpo Nazionale. L’intero Comando si è stretto attorno al neo-pensionato per manifestargli profonda stima e gratitudine per l’esemplare professionalità dimostrata sul campo. Il percorso di Roberto Zanoni nel mondo dei soccorsi inizia nell’agosto del 1985 come Vigile Volontario durante il servizio militare. Nel gennaio del 1997, dopo aver superato il concorso pubblico, viene assunto come Vigile Permanente. Terminato il corso di formazione presso le Scuole Centrali Antincendi, ottiene l’assegnazione al Comando di Mantova, che diventerà la sua sede storica per tutta la vita lavorativa. Nel 2018 la promozione a Capo Squadra ne corona l’esperienza e l’impegno quotidiano. Negli anni Zanoni non si è limitato all’attività di soccorso tecnico urgente. Dotato di grande esperienza, ha svolto per lungo tempo il ruolo di istruttore di scuola guida per i Vigili del Fuoco, curando l’addestramento dei colleghi più giovani nella conduzione dei mezzi d’emergenza. Negli ultimi anni di attività, ha inoltre ricoperto con dedizione l’incarico di responsabile dell’ufficio Autorimessa, gestendo la flotta dei veicoli del Comando. Al momento del saluto, colleghi e amici hanno voluto tributargli un caloroso applauso. Roberto Zanoni sta già pensando a una nuova sfida: a breve intraprenderà infatti il celebre Cammino di Santiago.