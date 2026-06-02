Sabbioneta sempre più coinvolta nel circuito dei “Borghi più belli”

SABBIONETA Trasferta umbra per il sindaco Marco Pasquali e il vice Franco Alessandria, che hanno partecipato a Trevi, in provincia di Perugia, alla XXVI assemblea nazionale dell’associazione “I Borghi più belli d’Italia”. Erano presenti i rappresentanti di circa 260 Comuni provenienti da tutta Italia sugli oltre 300 aderenti alla rete. La delegazione di Sabbioneta ha avuto modo di confrontarsi col presidente Fiorello Primi sui temi della valorizzazione culturale e turistica dei territori, del rafforzamento delle reti istituzionali e delle prospettive future per i borghi storici italiani. Da segnalare il plauso di Osvaldo Bevilacqua, storico giornalista e ambasciatore dell’associazione, che ha espresso parole di amicizia e apprezzamento nei confronti della città di Sabbioneta. «Far parte della rete dei Borghi – ha dichiarato Pasquali – per Sabbioneta rappresenta un grande onore ma anche una responsabilità importante. Essere inseriti in una rete d’eccellenza significa condividere un percorso comune di valorizzazione del patrimonio storico, artistico e umano delle nostre comunità. Occasioni come questa sono fondamentali per rafforzare relazioni, creare nuove collaborazioni e promuovere una visione condivisa di sviluppo sostenibile dei territori. La forza dei borghi italiani sta nella capacità di fare rete, di mettere a sistema esperienze, competenze e progettualità. Sabbioneta continuerà a lavorare con impegno per rappresentare al meglio i valori di autenticità, bellezza e accoglienza che caratterizzano la nostra città e l’intera associazione».