Canoa – La Lega Navale conquista 4 ori nell’interregionale di Monate

Monate (Va) Fine settimana ricco di soddisfazioni per la Lega Navale Mantova, protagonista nella gara interregionale di velocità a Monate (Va). Il bilancio è molto positivo, con quattro medaglie d’oro, due d’argento e tre di bronzo, oltre a diversi piazzamenti di prestigio. Nelle eliminatorie del K1 1000 metri Ragazzi, Giulio Nuvoloni ha conquistato l’accesso alla Finale A, dove ha poi chiuso al 5° posto. Ottime prestazioni anche nel K1 1000 metri Ragazzi femminile, con tutte le rappresentanti del club qualificate alla Finale A: Marianna Ballarini, Vittoria Buzzi e Azzurra Peccini. In finale sono arrivate due medaglie grazie a Marianna Ballarini, splendida 2ª classificata, e ad Azzurra Peccini, che ha conquistato il 3° posto. Nel K1 1000 metri Junior maschile, Andrea Alberini ha superato le eliminatorie accedendo alla Finale A e ha poi ottenuto un eccellente 3° posto, salendo sul gradino più basso del podio. Nel K1 4.20 200 metri Allievi A Maschile, in finale diretta Rares Valentin Arseni ha concluso la prova al 6° posto. Arrivano poi le prime medaglie d’oro. Nel K2 2000 metri Cadetti B maschile, la coppia formata da Nicola Gavioli e Marco Bossolini ha dominato la finale conquistando il 1° posto. Successo anche nel K1 2000 metri Cadetti B femminile, dove Vittoria Zanazzi ha trionfato aggiudicandosi l’oro. Nel K1 4.20 2000 metri Allievi B maschile, Mattia Boduri ha ottenuto un brillante 2° posto, conquistando la medaglia d’argento. Grande soddisfazione anche nel K2 1000 metri Ragazzi femminile: in finale diretta la coppia composta da Azzurra Peccini e Vittoria Buzzi ha conquistato uno splendido primo posto. Ancora vittoria nella categoria Juniores mista K2 1000 metri, anch’essa disputata in finale diretta. Andrea Alberini e Marianna Ballarini hanno conquistato il gradino più alto del podio con una prestazione impeccabile, mentre l’equipaggio formato da Giulio Nuvoloni e Sara Gardinazzi ha chiuso in terza piazza, aggiungendo una preziosa medaglia di bronzo al bottino della squadra.