Automobilismo – Solferino Pecso si mette in mostra al Rally dell’Adriatico e a Ottobiano

Solferino Il Rally dell’Adriatico quest’anno si è rivelato molto impegnativo per la Solferino Rally Pecso, ma sono arrivate anche belle soddisfazioni. La lunghezza del percorso, alcuni nuovi tratti cronometrati e il caldo hanno reso la velocissima gara marchigiana molto selettiva. L’equipaggio Dallamano-Forni (in foto) su Lancia YRally4 ha disputato una brillante gara concludendo quinto di classe, mentre l’equipaggio Madella-Ruzzon su Peugeot 2508 Rally4 ha dovuto accontentarsi della nona posizione di categoria, complice un’avaria meccanica accusata nella parte centrale del rally.

Sul circuito di Ottobiano nella gara di Formula Driver Racing Off Road, in notturna, primeggiano nelle rispettive categorie Raffaele Arena su Peugeot 106 Gr.A e Cimarosti-Bettoni su Fiat Uno Turbo. Nell’autocross sulla pista di Veronella (Vr) Alessandro Arnaldini al debutto con il Proto a trazione integrale motorizzato Suzuki ha sfiorato il podio ottenendo un ottimo quarto posto, mentre Sara Arnaldini su A112 Abarth è giunta settima di categoria.