Ue, Salvini “Momento storico, su immigrazione vanno fermate le partenze”

ROMA (ITALPRESS) – “E’ un momento storico vedere riuniti i leader dei Patrioti”. Lo ha detto Matteo Salvini, intervenendo a Bruxelles alla riunione del nuovo partito. Tra le altre cose, Salvini ha parlato di immigrazione anche alla luce dell’udienza di Palermo in agenda domani (processo Open Arms) per la quale gli altri leader hanno confermato sostegno e solidarietà. Geert Wilders, per esempio, ha ribadito che il vicepremier italiano “merita una medaglia per quello che ha fatto”. “La soluzione rimane sempre quella di fermare le partenze” ha chiarito il leader della Lega. Il vertice è ancora in corso. Ieri sera, in un hotel di Bruxelles, Salvini ha incontrato Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Raffaele Fitto. Lo fa sapere la Lega.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Lega