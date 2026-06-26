Auto nel canale: conducente in stato di shock

SAN BENEDETTO PO – Intervento notturno dei Vigili del Fuoco e dei soccorsi sanitari ieri sera, intorno alle 22.30, in strada Crema, dove un’autovettura è uscita di strada finendo all’interno di un canale.

La sala operativa dei Vigili del Fuoco di Mantova ha inviato sul posto la squadra del distaccamento di Suzzara. All’arrivo, i pompieri hanno trovato il conducente ancora all’interno del veicolo, in evidente stato di shock ma cosciente. Dopo averlo aiutato a mettersi in sicurezza, la squadra ha effettuato un accurato controllo dell’area circostante per escludere la presenza di altre persone coinvolte, quindi ha proceduto alla messa in sicurezza del mezzo e della zona.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, con l’automedica dell’ospedale di Suzzara e un’ambulanza del Soccorso Azzurro di Bondeno di Gonzaga, che hanno prestato le prime cure all’uomo. Presenti inoltre i Carabinieri della Stazione di Quistello, incaricati dei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Non risultano altri feriti. Le cause dell’uscita di strada sono in corso di accertamento.