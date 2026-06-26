Agricoltore muore nei campi: stroncato da un infarto a 66 anni

ROVERBELLA – Tragedia nella tarda serata di ieri, intorno alle 22, lungo la strada statale Gardesana, dove Stefano Vicentini, 66 anni, titolare dell’azienda agricola “Vicentini Vincenzo e Stefano S.S.”, è stato trovato senza vita nei terreni adiacenti all’azienda.

L’uomo era uscito di casa dopo pranzo per dedicarsi alle consuete attività nei campi, ma non aveva più fatto rientro. A lanciare l’allarme è stata la moglie, preoccupata per il mancato ritorno: raggiunta l’area agricola, ha scoperto il corpo del marito riverso a terra.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso, avvenuto per un infarto fulminante. Considerato il contesto lavorativo, l’episodio è stato classificato come infortunio sul lavoro. La salma è stata messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria per gli accertamenti di rito.

Presenti anche i Carabinieri della Stazione di Roverbella, che hanno effettuato i rilievi e raccolto gli elementi necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto. Non sono emersi segni di violenza o situazioni sospette: tutto lascia pensare a un malore improvviso mentre Vicentini era impegnato nelle attività agricole quotidiane