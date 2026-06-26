Rogo in azienda agricola: fienile distrutto a Borgo Virgilio

BORGO VIRGILIO Paura alle prime luci dell’alba in via Vignale Campione, dove intorno alle 5.30 di questa mattina si è sviluppato un incendio all’interno di un fienile appartenente all’azienda agricola “Società agricola di Biagi Romeo S.S. di Biagi Sergio”.

Le fiamme, divampate improvvisamente, hanno generato una densa colonna di fumo visibile anche a distanza. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Borgo Virgilio e diverse squadre dei Vigili del Fuoco (sul posto due squadre del comando di viale Risorgimento con un APS (autopompa) e un ABP (autobotte), e inoltre veniva richiesto il supporto con una seconda autobotte al comando VVF di Verona, all’opera un totale di circa 10 unità Vvf e l’ausilio di botti agricole), che hanno lavorato per circoscrivere e domare l’incendio, evitando che si propagasse alle strutture vicine.

Secondo le prime valutazioni, l’origine del rogo sembrerebbe riconducibile alle elevate temperature di questi giorni, che possono aver innescato un processo di autocombustione del fieno. Saranno comunque gli accertamenti tecnici a confermare la dinamica.

Non si registrano feriti né danni a persone. L’area è stata messa in sicurezza e sono in corso le verifiche per quantificare i danni materiali.