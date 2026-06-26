Controlli a tappeto nel Viadanese: quattro denunciati per alcol e armi

Nella giornata di ieri 25 giugno i Carabinieri della Compagnia di Viadana, nell’ambito dei servizi condivisi concordati in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto della provincia di Mantova, Dott. Roberto Bolognesi, hanno organizzato un controllo del territorio finalizzato a prevenire e reprimere la commissione di reati predatori. I militari hanno eseguito un servizio di controllo coordinato del territorio finalizzato alla sicurezza delle aree urbane e rurali ed al contrasto di ogni forma di illegalità, per prevenire la commissione dei reati contro il patrimonio ed il controllo alla circolazione stradale. Il servizio in questione è stato eseguito da 5 pattuglie dell’Arma dei Carabinieri sia in uniforme che in abiti civili, impiegando complessivamente 10 unità, nei comuni di competenza della Compagnia Carabinieri di Viadana. Sono state identificate 43 persone e controllati 26 veicoli. Un 56nne di Mantova, controllato alla guida di un veicolo, è risultato positivo alla prova dell’alcoltest, riportando un tasso alcolemico pari a 1,10 g/l. Il soggetto è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche ed è scattato il ritiro immediato della patente di guida. Analoga sorte è toccata a: – un pakistano 28nne residente a Guastalla (RE), sorpreso alla guida di un veicolo con un tasso alcolemico pari a 1,59 g/l, – un marocchino 29nne residente a Viadana, sorpreso con un tasso alcolemico pari a 1,82 g/l. Un 21nne residente a Guastalla, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per porto d’armi od oggetti atti ad offendere. Il soggetto, controllato a bordo della sua autovettura, a seguito di perquisizione è stato trovato in possesso di una pistola a salve priva di tappo rosso, riproducente la pistola Beretta 92/FS completa di due caricatori. Il soggetto veniva anche segnalato alla Prefettura di Mantova poiché trovato in possesso di 0,51 grammi di hascisc. Una albanese 24nne domiciliata a Brescello (RE), a seguito di un controllo, è risultata irregolare sul territorio nazionale. Per tale motivo è stata deferita all’Autorità Giudiziaria