Vaccino, in arrivo 4 milioni di dosi

ROMA (ITALPRESS) – Sono circa 4 milioni le dosi di vaccino che verranno distribuite alle Regioni/Province autonome nel periodo compreso tra il 12 e il 14 gennaio. Lo rende noto la Struttura Commissariale per l’emergenza Covid-19.

In particolare saranno consegnati circa un milione di dosi di Moderna, 2,1 milioni di Pfizer per adulti e oltre 800 mila di preparato pediatrico Pfizer.

Nella giornata del 10 gennaio è stata oltrepassata la soglia delle 610 mila somministrazioni, con circa 64 mila prime dosi, di cui oltre 19 mila a favore degli over 50; le seconde dosi sono state 56 mila mentre le dosi booster hanno superato quota 490 mila.

(ITALPRESS).