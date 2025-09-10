Zelensky “Droni russi su Polonia precedente pericoloso per l’Europa”

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi c’è stato un ulteriore passo avanti nell’escalation:nello spazio aereo della NATO. Non si è trattato di un singolo drone che si può definire un incidente, ma di almeno. Un precedente estremamente pericoloso per l’Europa”. Lo ha scritto su X ilVolodymyrche aggiunge: “Se ci saranno ulteriori misure dipenderà interamente dal coordinamento e dalla forza della risposta. I russi devono subirne le conseguenze. La Russia deve sentire che la guerra non può essere estesa e che dovrà essere interrotta. La pausa nelle sanzioni è durata troppo a lungo. Ritardare le restrizioni alla Russia e ai suoi complici significa solo aumentare la brutalità degli attacchi. Sono necessarie armi sufficienti per scoraggiare la Russia. E’ necessaria una risposta forte, e non può che essere una risposta congiunta di tutti i partner: Ucraina, Polonia, tutti gli europei, gli Stati Uniti”.

-foto Ipa Agency-

(ITALPRESS).