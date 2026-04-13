Posticipo riapertura ufficio postale Quistello

Poste Italiane informa che la riapertura dell’ufficio postale di Quistello sito in via Aldo Moro, è stata posticipata al giorno 25 giugno per l’insorgere di problematiche legate alla fornitura dei materiali per il progetto Polis, che hanno portato ad un rallentamento del cantiere.

Alla riapertura, l’ufficio tornerà a offrire tutti i servizi postali, finanziari, assicurativi, di telefonia ed energia. Sarà inoltre possibile richiedere certificati previdenziali, giudiziari, anagrafici e di stato civile, nonché presentare le domande di rilascio e rinnovo del passaporto nell’ambito del progetto Polis, l’iniziativa di Poste Italiane a supporto della coesione e dello sviluppo dei comuni con meno di 15.000 abitanti.

Si ricorda che fino alla riapertura, i cittadini di Quistello potranno continuare a rivolgersi allo sportello dedicato presso l’ufficio postale di Moglia in via Salvo D’Acquisto 2 aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle ore 13.35, il sabato fino alle 12.35.