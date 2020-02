Addio all’industriale Aldino Sgarbi, storico presidente della Cna

STRADELLA (San Giorgio) – Se ne è andato a 74 anni Aldino Sgarbi, l’industriale per eccellenza della termoelettrica: la sua azienda, con sede a Stradella, è leader da 50 anni nella realizzazione di impianti idraulici, impianti di condizionamento e riscaldamento. E’ stato per ben tre mandati (da metà degli anni novanta fino a quelli del 2000) il presidebte di Cna e membro del consiglio camerale della Camera di Commercio di Mantova. “Una grande perdita per il mondo economico mantovano, lui fu l’imprenditore capace di portare il settore dell’artigianato, prima della crisi che ha coinvolto tutto il settore, tra le eccellenze della nostra provincia. La sua azienda era tutto per lui e ad essa ha dedicato tutta la sua viata”, ricorda il presidente attuale della Cna, Massimo Randon.

Aldino lascia la molgie Edda e i figli Mauro e Marco. La camera ardente è stata allestista nella sede dell’azienda in via Cadè al civico 3. I funerali saranno celebrati sabato 22 febbraio alle 10.30 nella chiesa di Stradella.