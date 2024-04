Al via i lavori per l’ampliamento dell’asilo nido comunale

ASOLA Sono cominciati in questi giorni i lavori di ampliamento dell’asilo nido per una spesa complessiva di 980mila euro finanziata dal Pnrr Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L’area oggetto di intervento si trova in via Montessori, angolo via Aporti e il lotto di terreno è parzialmente occupato dalla scuola “Fulvio Ziacchi”, immersa in un grande spazio verde. Allo stato attuale l’edificio è suddiviso in tre volumi in comunicazione tra di loro: il primo, di circa 1680 mq., ospita la scuola materna; un blocco centrale di circa 65 mq. con servizi quali cucina, lavanderia, spogliatoi e bagni per i dipendenti e con locali tecnici come locali pompe e caldaie e l’ultimo blocco, di circa 500 mq. che comprende gli ambienti dell’asilo nido. «Il progetto – spiega il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Luciano Carminati – prevede la costruzione di un nuovo blocco, un asilo nido per divezzi, ovvero i bambini dai ventiquattro ai trentasei mesi di età e semi-divezzi, ovvero i bambini dai dodici ai ventiquattro mesi. La necessità di nuovi spazi emerge dal fatto che le strutture pubbliche attualmente presenti sul territorio asolano, considerando che usufruiscono del servizio anche utenti provenienti da altri comuni, non garantiscono la possibilità a tutti i minori di usufruire del servizio pubblico. Inoltre, la pandemia ha portato a dover ridurre il numero di utenti e, soprattutto, non ha permesso di usufruire di certi spazi e certi servizi poiché non si potevano garantire le distanze minime tra i bambini. Da qui l’esigenza di voler aumentare il numero di posti disponibili. Si è quindi proceduto – conclude Carminati – ad analizzare la scuola esistente e valutare che tipologia di intervento realizzare: è stata progettata una nuova struttura in modo da garantire la possibilità a tutti i potenziali utenti di usufruire di una scuola dell’infanzia pubblica». La nuova unità si troverà a nord dell’attuale asilo nido e avrà un volume di circa 458 mq, comunicante tramite una pavimentazione con l’edificio preesistente. Tramite un corridoio il blocco sarà diviso in due: da una parte l’area dedicata ai semi-divezzi, dall’altra quella dedicata ai divezzi, entrambe con aula attività, aula riposo e servizi igienici. Sarà presente anche una corte interna di circa 19 mq che comunicherà con le due aule attività per divezzi, che oltre ad illuminarle fornirà anche uno spazio gioco sicuro per i bambini. L’aula attività per semi-divezzi comunicherà con un’area esterna adibita a giardino per attività all’aperto. Il nuovo blocco permetterà di soddisfare le richieste a cui al momento non è possibile rispondere. Questo verrà fatto creando uno spazio di qualità che risponda a tutte le necessità dei bambini e del personale. (p.z.)