Nominato il nuovo direttivo della rsa Grassi di Viadana

VIADANA Il sindaco Nicola Cavatorta ha nominato Rosanna Tedeschi, Claudio Formici, Alberto Mignoli e Alessandro Soncini quali componenti del nuovo Cda del Geriatrico “Carlo Louisa Grassi”.

Ad essi si aggiungerà un membro individuato dalle associazioni delle attività produttive. Da questo organismo emergerà il nuovo presidente della Rsa. Infatti, all’amministrazione comunale spetta la sola nomina del Cda come riporta l’articolo numero 6 comma 1 dello statuto del geriatrico. Sulla ratio delle nomine il primo cittadino dichiara: «È stata mia preoccupazione, provvedere ad inserire nominativi che siano espressione delle forze rappresentate in consiglio comunale, a seguito delle proposte che ho ricevuto dai capigruppo». Per quanto concerne la presidenza della Rsa, la Lega aveva avanzato – la candidatura di Mara Azzi. Per gli esponenti del Carroccio l’ex Dg dell’Asst di Mantova, attualmente in pensione e che durante la sua brillante carriera ha già ricoperto l’incarico di presidente della Rsa viadanese, avrebbe rappresentato il profilo ideale, tuttavia – per quanto riguarda le nomine spettanti al sindaco – la proposta della Lega è arrivata fuori tempo massimo. Come detto, nell’attesa che si trovi una sintesi sul nuovo presidente della struttura, il primo cittadino, che in occasione del collocamento a riposo di Mara Azzi aveva premiato in sala consiliare la stessa, ha comunque riconosciuto all’ex Dg dell’Asst di Mantova «L’indiscusso merito, esperienza e competenza maturate durante la lunga carriera dirigenziale in ambito sanitario pubblico».