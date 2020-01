Al via i lavori per rimettere a nuovo il cinema di Revere

REVERE Lavori post sisma anche a Revere e nello specifico gli interventi di ristrutturazione verranno fatti al teatro-cinema. Il terremoto del 2012 non ha in effetti danneggiato irrimediabilmente la struttura, ha comunque sinistrato il tetto, l’intonaco e altri parti dell’immobile.

Ora, finalmente, il Comune è in grado di metterci mano e quindi di sistemarlo con un impegno di spesa di circa 600mila euro. I soldi, arrivati dal fondo pre l’emergenza sisma dalla Regione Lombardia verranno quindi utilizzati per far tornare ai massimi splendori uno degli edifici più importanti per i reveresi.

I lavori partiranno a breve e riguarderanno il tetto e la volte a botte – caratteristica del teatro cinema -, le parti forse più colpita dalle scosse del terremoto del 2012.

Interventi importanti anche all’intonaco, staccatosi con il tempo dopo il movimento tellurico di 8 anni fa e ad alcune parti interne. Verrà ovviamente ritinteggiato sia fuori che dentro, insomma un restilyng a tutti gli effetti. Un intervento, questo, atteso da tempo dai cittadini ma solo ora ci sono state le condizioni per poter mettere mano al teatro. «Siamo ovviamente più che felici nel dare notizia di questo importante lavoro – ha detto il vice sindaco Segio Faioni -. Non si vedeva l’ora di dare notizia ai reveresi che, come detto, lo attendevano da tanto tempo anche perchè il teatro cinema è un immobile comunale importante per la comunità. I restauri, che dovrebbero partire, se tutto va come deve andare, entro marzo, riguarderanno sia l’esterno della struttura, con il tetto e la parte d’intonaco delle cornici, che l’interno. Il tutto con tempistiche da stabilire».