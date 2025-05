Casa del Sole, Torelli confermato alla presidenza

SAN SILVESTRO (Curtatone) – Nel corso dell’assemblea dei soci elettiva, tenutasi nei giorni scorsi, si era formato il nuovo Consiglio di amministrazione della Casa del Sole, con la conferma di Emanuele Torellialla presidenza per il prossimo triennio. La decisone del nuovo Cda di mantenere Torelli alla guida dell’associazione «testimonia la fiducia riposta nel suo lavoro e nella sua visione – si legge nella nota della Onlus – ma anche l’importanza di una continuità strategica in un momento di grande fermento e cambiamento». Da tempo figura di spicco all’interno della struttura di San Silvestro, Torelli ha dedicato gran parte della sua vita all’educazione e al benessere dei bambini e dei ragazzi coinvolti nelle attività della Casa del Sole. Dopo una lunga carriera come maestro ed educatore all’interno dell’associazione, ha proseguito il suo percorso nel sistema scolastico statale, portando con sé l’esperienza, la passione e il senso di responsabilità che lo contraddistinguono. La sua riconferma rappresenta quindi un segno di stabilità, fondamentale per affrontare le sfide che riserverà il futuro. Due gli obiettivi principali delineati dal nuovo mandato: incrementare la ricettività della sede di San Silvestro, aumentando il numero dei bambini e dei ragazzi accolti, e valutare eventuali ampliamenti delle strutture e della attività, con lo scopo di garantire un’offerta sempre più ricca e diversificata. Nel 2026 si celebreranno i 60 anni di vita dell’associazione e l’intera comunità sarà coinvolta in iniziative che mirano a valorizzarne la storia. Dal 1966 il sodalizio fondato da Vittorina Gementi persegue finalità di “giustizia sociale” secondo la metodologia del Trattamento Pedagogico Globale, attraverso servizi diagnostici, terapeutici, riabilitativi, educativi e di formazione, a favore delle persone affette da esiti di cerebropatia infantile e da disturbi dell’apprendimento, indipendentemente dal tipo e dal grado di gravità. Il nuovo Centro Diurno per Disabili Casa del Sole rappresenta una vera e propria novità nel mondo dell’assistenza alle persone con disabilità. Realizzato con le più moderne tecnologie e studiato nei minimi dettagli per rispondere a ogni singola esigenza degli utenti, si tratta di una struttura all’avanguardia che punta a garantire il massimo comfort e la massima autonomia ai suoi ospiti. Il CDD è in grado di accogliere 30 persone con disabilità, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, organizzate in 6 gruppi distinti. Ogni modulo è composto da un ampio spazio per le attività educative e riabilitative, da un antibagno e un bagno attrezzato di facile accesso, da un deposito per gli ausili e da ampi corridoi per consentire il passaggio agevole delle carrozzine e dei dispositivi di assistenza.

Matteo Vincenzi