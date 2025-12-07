Al volante ubriaco e sotto l’effetto di droga causa un incidente con un ferito grave: 27enne nei guai

ROVERBELLA  Lo scorso 13 ottobre in Roverbella, località Canedole, mentre si trovava alla guida della sua autovettura perdeva il controllo della stessa fuoriuscendo dalla sede stradale. Sul posto intervenivano i Carabinieri della Stazione di Roverbella per i rilievi di legge. Un passeggero del veicolo rimaneva gravemente ferito e veniva trasportato all’ospedale di Brescia, dove si trova tutt’ora ricoverato in prognosi riservata. Gli accertamenti svolti sul conducente hanno rilevato che il soggetto, un 27enne residente a Castelbelforte, guidava il veicolo con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, risultando anche positivo per gli stupefacenti. Per tale motivo il conducente è stato deferito all’Autorità Giudiziaria poiché ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria, dei reati di lesioni personali stradali gravi, guida in stato di alterazione psico-fisica per l’uso di sostanze stupefacenti ed alcoliche. È scattato così il ritiro immediato della patente di guida oltre alla denuncia alla competente Autorità Giudiziaria.

