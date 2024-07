Anche il sindaco di Castel Goffredo Posenato alla festa per i 100 anni di Pietro Beschi

CASTEL GOFFREDO – Festa grande a Castel Goffredo per i 100 anni, splendidamente portati, da Pietro Beschi. Al centenario castellano, gli auguri dell’amministrazione comunale, porti personalmente, a nome di tutti, dal sindaco Alfredo Posenato. «Raggiungere questo incredibile traguardo è una testimonianza di forza, saggezza e resilienza. Siamo grati di poter celebrare insieme a te questo giorno speciale. Che questo compleanno sia ricco di gioia, con la tua famiglia e i tuoi cari. Grazie per aver condiviso con la tua comunità una giornata speciale», questo lo speciale ed emozionante messaggio di auguri inviato al festeggiato da parte dell’intera comunità locale. Che non ha fatto mancare le proprie felicitazioni anche sui vari gruppi social cittadini. Partecipazione di massa, insomma, per questo compleanno davvero storico e che, di fatto, entra negli annali e nelle statistiche di Castel Goffredo. Pietro, per l’occasione, ha ricevuto in dono anche due torte: una panna e crema chantilly e l’altra glassata alla frutta.