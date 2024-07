Nuova offerta formativa a Guidizzolo con il rinnovato accordo scuola – Comune

GUIDIZZOLO – Servizio biblioteca, giornata della memoria, cinema per studentesse, studenti e genitori. Ed ancora, mediazione linguistico culturale, formazione congiunta tra insegnanti e operatori dei servizi. Sono solo alcuni dei molti progetti comunali e territoriali che vanno ad aggiungersi al contributo erogato dal Comune a sostegno dell’attività e dell’offerta formativa scolastica. «Siamo molto soddisfatti – dichiara l’assessore alle politiche scolastiche di Guidizzolo Chiara Cobelli – per la collaborazione e la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti che ha mantenuto, come obiettivo centrale, quello della qualità educativa accessibile a tutti». Ma sul tavolo dell’amministrazione guidata dal sindaco Stefano Meneghelli anche una convenzione, con l’Istituto Comprensivo locale, per il Piano di diritto allo studio: «Rispetto al passato, ci sono delle sostanziali modifiche – spiega il vicesindaco Cobelli – ed andremo a stipulare un accordo per l’attuazione del diritto allo studio e dell’offerta formativa. Con la convenzione il Comune e l’Istituto individuano le reciproche responsabilità, le competenze, le modalità di funzionamento e le risorse finanziarie, strumentali, strutturali ed umane per promuovere, migliorare e sviluppare il sistema scolastico sul territorio di Guidizzolo. Questa sinergia – conclude – è il risultato del dialogo con le istituzioni scolastiche e la preziosa collaborazione con la commissione politiche scolastiche, che ringrazio per la partecipazione e il lavoro svolto durante quest’anno».