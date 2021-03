Calcio Serie C – Verso Mantova-Sudtirol: Zanandrea è out, Baniya in forse. Mistero Vencato

Mantova Dopo il giorno di riposo concesso dallo staff tecnico, il Mantova è tornato al lavoro nel pomeriggio di ieri sul campo di Colle Aperto, che sembra essere ormai diventato il nuovo quartier generale della squadra in attesa che si materializzi il nuovo centro sportivo. Una fase di riscaldamento e poi un’esercitazione sulla circolazione del pallone. Assente il terzino Zanandrea a causa di un indurimento al polpaccio. L’ecografia non ha riscontrato lesioni o problematiche serie, ma sicuramente lunedì non sarà della partita. Torna l’allerta per Baniya. Il centrale di difesa ha avvertito il riacutizzarsi del dolore alla tibia e lo staff medico dovrà valutarlo ancora prima del match. Ieri comunque si è allenato. Regna il mistero su Vencato. Il portiere classe ‘98 fino a giovedì era ormai prossimo al tesseramento, ma ieri non si è allenato. Ancora in standby quindi il ruolo di vice Tosi. Oggi e domani le ultime sedute in vista del match con il Sudtirol.