Tennis tavolo – Galeotta fu Castel Goffredo: la quarantena portoghese di Monteiro e Dodean

LISBONA Galeotta fu Castel Goffredo. Lì è sbocciato l’amore tra João Monteiro (due scudetti in maglia Sterilgarda nel 2009 e 2010) e la romena Daniela Dodean (tricolore nel 2010). Che ora stanno trascorrendo insieme, in Portogallo, questo periodo di isolamento, per l’emergenza sanitaria, con la figlioletta Lara. Il lusitano è tesserato in Italia per i campioni in carica della Top Spin Messina, che guidano la classifica anche nella stagione in corso e hanno già vinto Supercoppa e Coppa Italia. Insieme hanno fatto la storia, perché agli Europei individuali di Budapest del 2016, sono stati la prima coppia di marito e moglie a vincere il misto. «Va tutto bene – afferma Monteiro – i nostri giorni sono comunque pieni di attività e troviamo sempre cose da fare. Facciamo esercizi insieme, avendo anche una cyclette, cuciniamo, puliamo, ci preoccupiamo della nostra salute e giochiamo molto con nostra figlia». «João viene da un intervento a un ginocchio – spiega Daniela – e io ho avuto un serio infortunio a una caviglia. Per questo motivo stiamo svolgendo delle sessioni on line, attraverso la webcam, con il nostro fisioterapista. Da quando è nata Lara ho smesso di leggere libri e le leggo delle favole. Abbiamo ordinato parecchi giochi su Internet, insomma ci divertiamo».