Asola – Sociale e associazioni nella nuova Casa della Solidarietà

Asola I maggiori servizi dedicati alle persone e ai nuclei familiari in difficoltà avranno molto presto un nuovo spazio comune: si tratta della Casa della Solidarietà, che ospiterà Croce Rossa e Caritas. La nuova struttura si trova al civico 25 di via Emilia, negli spazi della cooperativa Santa Lucia, e verranno inaugurati il prossimo 25 gennaio alle 15.30.

Nella nuova sede, grazie agli accordi presi con il Comune, trova spazio la Croce Rossa asolana, la cui sede è già attiva, mentre dal prossimo mese di agosto arriverà anche la Caritas. La Croce Rossa avrà a propria disposizione zone per lo stoccaggio dei propri materiali, uffici per i volontari e il front office. La Caritas invece avrà a propria disposizione spazi diversi: in particolare un capannone nel quale accumulare il materiale da distribuire con i pacchi destinati alle famiglie e alle persone in difficoltà.

Ma non solo sede per Croce Rossa e Caritas. Al piano superiore della struttura infatti si trovano anche alcuni alloggi protetti che saranno disponibili per situazioni temporanee, come ad esempio famiglie rimaste – per i più diversi motivi – senza la propria abitazione, oppure per donne vittime di violenza che abbiano bisogno di un alloggio per sé e i figli. In tal senso, saranno disponibili quattro posti letto più una culla per neonati.

«Si tratta – spiegano il sindaco Moreno Romanelli e l’assessore ai servizi sociali Katia Piazza – di un nuovo spazio dedicato ai servizi alla persona e al volontariato. L’evento si inserisce all’interno del ricco calendario di iniziative promosse in occasione delle celebrazioni del patrono di Asola, san Giovanni Crisostomo, che ricorre il 27 gennaio, e rappresenta un momento particolarmente significativo per la comunità asolana – concludono sindaco e assessore -, nel segno della solidarietà, della collaborazione e dell’attenzione alle persone più fragili».