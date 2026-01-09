Powerchair Hockey serie A1 – Gli Warriors inaugurano il 2026: “Con gli Skorpions per i tre punti”

Sabbioneta Il nuovo anno per i Macron Warriors Sabbioneta parte da Besnate, in provincia di Varese, ‘casa’ degli Skorpions Varese. Il match, in programma domenica alle ore 15, è il sesto confronto tra le squadre con un bilancio nettamente a favore dei vicecampioni d’Italia: 5 vittorie su 5, l’ultima nel girone d’andata con un roboante 25-2 nello scorso mese di novembre. Quello contro la squadra varesina è il primo impegno in un mese ricco di appuntamenti per i guerrieri rossoblù e che si è aperto, il 6 gennaio, con la partecipazione del presidente e coach Fabio Merlino alla trasmissione Bella Ma’ condotta su Rai Due da Pierluigi Diaco. Sul fronte sportivo, dopo la sfida con gli Skorpions Varese, i Macron Warriors sono attesi dal match casalingo contro i Iop Madracs Udine (18 gennaio, ore 15 a Sabbioneta) e a fine mese, il 28, a Lignano Sabbiadoro dove è in programma l’ennesima grande sfida con i Black Lions Venezia. In palio c’è la Supercoppa. In ogni caso il primo obiettivo è tornare dalla trasferta varesina con tre punti importanti per la classifica e per confermare il trend più che positivo della squadra. Smaltiti i panettoni e lo spumante, i ragazzi di Fabio Merlino, che a Besnate dovrà fare a meno del capitano Ion Jignea squalificato, sono nuovamente scesi in campo per preparare la partita. «Vogliamo continuare la nostra marcia. L’obbiettivo è qualificarsi per la finale scudetto – ha detto coach Merlino – Ci aspetta un mese molto impegnativo, sia dal punto di vista fisico che mentale e sono certo che tutta la squadra risponderà perfettamente. L’attenzione è ora tutta sulla partita contro gli Skorpions che sono un avversario comunque sempre ostico. Voglio vedere in campo la stessa grinta, tensione agonistica e concentrazione che i ragazzi hanno mostrato anche nell’ultima grande prova di Venezia».

I convocati: Y. Alì, M. Ferrari, I. Di Ruzza, L. Mercuri, D. Sciuva, R. Federigi, T. Liccardo, L. Catania, G. Camponesco.