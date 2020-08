Auto inabissata nel Po a Viadana, ricerche da ieri notte

VIADANA – Scattate nella notte a Viadana le ricerche di un’auto che si sarebbe inabissata poco dopo la mezzanotte tra venerdì 31 luglio e sabato primo agosto nel fiume Po. A dare l’allarme alcune persone che avrebbero visto il mezzo scendere in acqua dalla sponda di Boretto Sono intervenuti i vigili del fuoco di Mantova e Viadana, i carabinieri della stazione viadanese e i sommozzatori dei Vvff di Milano. Le operazioni di ricerca andranno avanti per tutta la giornata di oggi, anche se, in effetti, è strano che i sommozzatori non abbiano ancora trovato alcuna traccia del mezzo. Tra l’altro ancora non ci sono delle denunce di scomparsa secondo quanto si apprende dai Carabinieri della locale stazione, anche loro impegnati nelle ricerche assieme ai vigili del fuoco.