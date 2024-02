Auto senza revisione o assicurazione: a Porto cresce il numero delle sanzioni

Porto Mantovano Il paziente lavoro compiuto dal gruppo della Polizia locale Mantova Nord con il pieno e convinto supporto del Comune di Porto Mantovano, dei Carabinieri della locale caserma e dei volontari dell’Anc, Associazione Nazionale Carabinieri, ha consentito di raggiungere nel corso del 2023 numeri che confermano l’importanza delle sinergie adottate sia sul tema della tutela della sicurezza del cittadino e del patrimonio sia su quello della formazione e della prevenzione. A tal proposito sono stati elencati dal sindaco di Porto Mantovano, Massimo Salvarani, che era affiancato dal comandante del gruppo di Polizia locale Mantova Nord, Simonetta Boniotti e dal presidente della sezione di Porto Mantovano dellì’Anc, Luigi Tomasetti, i dati inerenti l’attività svolta lo scorso anno sull’intero territorio portuense.

In particolare il primo cittadino ha sottolineato il dato relativo al lavoro controllo sul territorio effettuato; per quel che all’identificazione compiuto dagli agenti nel corso dei loro presidi, si è passati, infatti, dai 1068 circa del 2022, agli oltre 2361 dello scorso anno. A questo va aggiunto il dato delle violazioni del codice della strada rilevate; nel 2023 sono state 1355 mentre l’anno prima erano state 1032. Restando in questo ambito va sottolineato il fatto che sono stati individuati 301 veicoli che giravano senza la revisione, 18 nell’anno prima, e 43, rispetto ai 2 del 2022, senza assicurazione; infine sono state ritirate 12 patenti. All’interno del report 2023 illustrato in questa occasione è stato ricordato che sul versante dei furti nel corso del 2023 ne sono stati denunciati 25 rispetto ai 36 del 2022.

A questo vanno aggiunto i 40 servizi serali, effettuati dalla Polizia locale, nel periodo estivo per evitare anche atti di vandalismo rispetto al patrimonio pubblico oltre ovviamente a garantire il massimo della sicurezza.

Oltre a ciò la collaborazione instaurata tra il Comune, la Polizia Locale, i Carabinieri di Porto Mantovano e l’Anc sono stati organizzati vari incontri con la cittadinanza per affrontare il tema delle truffe e per fornire alle persone i suggerimenti adatti ad evitare di restare vittime di questi atti criminosi.

«Con l’occasione – ha ribadito con un pizzico d’orgoglio e di soddisfazione il sindaco, Massimo Salvarani – intendo ringraziare tanto il comandante e gli agenti della Polizia Locale, i volontari dell’Anc e i Carabinieri di Porto Mantovano per l’enorme mole di lavoro svolto. L’obiettivo congiunto è sempre stato quello di garantire al cittadino la sicurezza necessaria. I dati in nostro possesso dimostrano come il lavoro svolto vada nella direzione desiderata. Inoltre in questi periodi con il comandante Boniotti stiamo predisponendo un progetto per partecipare ai bandi che consentono di ottenere risorse per ampliare il parco delle telecamere per aumentare l’efficacia della videosorveglianza in particolare negli ingressi del nostro territorio».

Paolo Biondo