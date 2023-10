Confindustria Mantova a Bruxelles con una rappresentanza diretta

MANTOVA Una rappresentanza diretta presso le Istituzioni europee, per favorire lo sviluppo, la competitività e la crescita delle imprese del territorio nel contesto europeo: Confindustria Mantova ha presentato oggi in via Portazzolo, in occasione del Consiglio Generale, Giacomo Bianchi, il nuovo funzionario che lavorerà da Bruxelles per l’Associazione. Un progetto nato in collaborazione con le territoriali di Varese, Cremona e dell’Alto Milanese che porta il nostro tessuto imprenditoriale nel cuore pulsante dell’Europa. Confindustria Mantova apre così la strada ad un rapporto sempre più stretto con le istituzioni europee e opererà grazie al lavoro del nuovo funzionario su diversi livelli di azione. In primis, facendo attività di informazione e formazione sui finanziamenti europei: quali sono le tipologie di finanziamenti europei – Horizon Europe, LIFE etc – e quali gli obiettivi dei finanziamenti, i requisiti, vantaggi e le sfide per le imprese. L’Associazione potrà supportare direttamente le imprese anche nella ricerca di partner per collaborazioni in progetti innovativi e/o commerciali (Calls for proposals and calls for tenders). Saranno messe in campo anche attività di informazione e promozione finalizzate a rafforzare la partecipazione delle aziende del territorio ai progetti europei. Saranno inoltre attivate delle attività di informazione e monitoraggio della legislazione europea – importante considerare che l’80% della legislazione italiana “arriva” da Bruxelles, ha un impatto importante e una ricaduta considerevole a livello territoriale. Infine, ma non da ultimo, Confindustria Mantova farà attività di lobby a livello europeo tra le aziende, le territoriali di riferimento e le Istituzioni sui principali dossiers europei di attualità, in stretto coordinamento con la Delegazione di Confindustria. Commissione Europea, Parlamento Europeo, Consiglio dell’Unione Europea, ma anche Comitato economico e sociale europeo, Comitato Europeo delle Regioni e Banca europea per gli investimenti sono alcuni degli organi con cui Confindustria Mantova lavorerà a Bruxelles.Una rappresentanza diretta presso le Istituzioni europee, per favorire lo sviluppo, la competitività e la crescita delle imprese del territorio nel contesto europeo: Confindustria Mantova ha presentato oggi in via Portazzolo, in occasione del Consiglio Generale, Giacomo Bianchi, il nuovo funzionario che lavorerà da Bruxelles per l’Associazione. Un progetto nato in collaborazione con le territoriali di Varese, Cremona e dell’Alto Milanese che porta il nostro tessuto imprenditoriale nel cuore pulsante dell’Europa. Confindustria Mantova apre così la strada ad un rapporto sempre più stretto con le istituzioni europee e opererà grazie al lavoro del nuovo funzionario su diversi livelli di azione. In primis, facendo attività di informazione e formazione sui finanziamenti europei: quali sono le tipologie di finanziamenti europei – Horizon Europe, LIFE etc – e quali gli obiettivi dei finanziamenti, i requisiti, vantaggi e le sfide per le imprese. L’Associazione potrà supportare direttamente le imprese anche nella ricerca di partner per collaborazioni in progetti innovativi e/o commerciali (Calls for proposals and calls for tenders). Saranno messe in campo anche attività di informazione e promozione finalizzate a rafforzare la partecipazione delle aziende del territorio ai progetti europei. Saranno inoltre attivate delle attività di informazione e monitoraggio della legislazione europea – importante considerare che l’80% della legislazione italiana “arriva” da Bruxelles, ha un impatto importante e una ricaduta considerevole a livello territoriale. Infine, ma non da ultimo, Confindustria Mantova farà attività di lobby a livello europeo tra le aziende, le territoriali di riferimento e le Istituzioni sui principali dossiers europei di attualità, in stretto coordinamento con la Delegazione di Confindustria. Commissione Europea, Parlamento Europeo, Consiglio dell’Unione Europea, ma anche Comitato economico e sociale europeo, Comitato Europeo delle Regioni e Banca europea per gli investimenti sono alcuni degli organi con cui Confindustria Mantova lavorerà a Bruxelles.