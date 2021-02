ROMA Via libera all’apertura di cinema e teatri il 27 di marzo in zona gialla, come aveva chiesto il ministro alla Cultura Dario Franceschini. Lo rende noto il CTS, che nella riunione di oggi ha dato disco verde. “Il confronto con il CTS e le integrazioni ai protocolli di sicurezza potranno consentire, in zona gialla, la riapertura di teatri e cinema dal 27 marzo, Giornata mondiale del teatro, e l’accesso ai musei su prenotazione anche nei weekend” ha detto il ministro. lp/AGIMEG