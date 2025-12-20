Banditi dentro al centro commerciale con l’auto ariete

CASALMAGGIORE Razzia di gioielli nel corso della notte tra giovedì e ieri nel centro commerciale Padano di Casalmaggiore. I ladri sono entrati nella struttura a bordo di un’automobile e dopo aver infranto la porta a vetri dell’entrata, hanno percorso un centinaio di metri a forte velocità sino ad arrivare vicino al negozio MG gioielli dove hanno infranto una vetrinetta portando via decine e decine di oggetti d’oro e d’argento. I proprietari, avvertiti dai carabinieri, sono arrivati verso le 4 di notte sul posto per procedere ad una specie di inventario della merce rubata ancora in corso che comunque potrebbe ammontare sicuramente a diverse migliaia di euro. Nel tragitto a bordo dell’auto, una Alfa Romeo bianca, i malviventi hanno distrutto diversi oggetti decorativi come alcuni alberi natalizi andando a sbattere anche contro una parete interna del negozio prima di fuggire a piedi lasciando l’auto dentro la galleria del centro commerciale.