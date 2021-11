Sabato a Suzzara l’appuntamento con “L’Oltrepò in un click”

SUZZARA Fotografie e suggestioni del territorio mantovano saranno le protagoniste dell’appuntamento di domani mattina al centro culturale Piazzalunga. Alle 10, infatti, ci sarà la premiazione dell’edizione 2021 del concorso fotografico “L’Oltrepò in un click”, con successivo taglio del nastro alla mostra in cui sarà possibile ammirare tutte le foto dei partecipanti. Gli scatti saranno visibili fino al prossimo 21 novembre e sarà sicuramente interessante osservare come ogni fotografo abbia deciso di immortalare le persone dell’Oltrepò mantovano, il tema trainante di questa edizione, cercando di tratteggiare, provocare, irridere benevolmente, celebrare gli abitanti del territorio, le loro abitudini, il loro modo di stare assieme, ma anche di vivere la solitudine, il loro rapporto coi luoghi costruiti e con quelli naturali, con piante e animali, nel passato, nel presente e nel futuro. Per accedere all’inaugurazione è necessario prenotarsi all’indirizzo mail piazzalunga.eventi@comune.suzzara.mn.it. (f.b.)