Blitz delle forze dell’ordine, allontanati stranieri abusivi dall’ex consorzio agrario

Nogara – Entravano e uscivano abusivamente dall’ex consorzio agrario come se niente fosse, spesso portandovi biciclette che poi risultavano rubate. C’è voluto il blitz delle forze dell’ordine per liberare i locali del fabbricato di via Vittorio Emanuele a Nogara dai gruppi di stranieri, in prevalenza nordafricani, che ormai ne avevano fatto la loro dimora. Un’operazione congiunta di carabinieri e Polizia locale, che ha messo fine al costante andirivieni di persone senza fissa dimora che solitamente si verificava dal calar della sera all’alba. Il sindaco Flavio Pasini, recentemente entrato in quota Lega, ha preso accordi con i proprietari dell’immobile per fare chiudere tutti gli accessi in modo che in futuro non si ripetano più occupazioni abusive (a seguito del blitz, che ha portato all’identificazione di tre magrebini in regola con il permesso di soggiorno ma senza fissa dimora, una ditta specializzata aveva comunque provveduto a sbarrare porte e finestre con assi di legno e catene ai portoni d’ingresso delle proprietà). Una situazione di illegalità e degrado che anche nel recente passato era stata più volte segnalata dagli abitanti della zona. (ma.vin)