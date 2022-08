Cade in scooter: muore un 49enne di Castiglione

CASTIGLIONE Una caduta improvvisa mentre tornava a casa in scooter insieme alla sua compagna. E’ successo poco dopo la mezzanotte di ieri a Lonato. La vittima è Emanuele Zanoletti, 49enne operaio originario di Bedizzole residente a Castiglione delle Stiviere. L’uomo poco dopo la mezzanotte stava percorrendo in sella ad un ciclomotore assieme alla compagna 48enne la strada che di fronte al centro commerciale il Leone verso il Mantovano. La coppia stava rientrando dopo avere trascorso la serata in un pub della zona in cui lavorano i figli. Improvvisamente l’uomo ha perso il controllo dello scooter che è finito contro il guard rail. La sua compagna è stata sbalzata e se l’è cavata con conseguenze lievi, mentre il 49enne è finito a terra, dove è morto inn attesa dell’arrivo dei soccorsi.