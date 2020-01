Cantieri aperti a Commessaggio: obiettivo sicurezza e decoro urbano

COMMESSAGGIO Cantieri aperti a Commessaggio: tante le opere in corso in queste settimane che vedranno la loro realizzazione tra la primavera e la fine dell’anno.

Sicurezza ma anche decoro urbano per una serie di interventi che il Comune di Commessaggio ha programmato a fine anno e che in questi mesi hanno preso il via se non, in alcuni casi, già visto l’ultimazione per dare nuovo lustro al territorio.

Si parte, dunque dal relamping dell’illuminazione del campo sportivo che ha visto la sostituzione delle vecchie lampade con nuovi led che permetteranno, tra le altre cose, un risparmio energetico del 50% rispetto al passato. L’intervento, come spiegato dal sindaco Alessandro Sarasini, ha richiesto una spesa complessiva di 50mila euro interamente coperti da un bando ministeriale ricevuto lo scorso anno.

E proprio per il campo, alla luce degli interventi appena apportati, si apre la possibilità di diventare un punto di interscambio per le eliambulanze. «Abbiamo già avuto contatti con Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) che si è detta interessata. Ora manca la convenzione», spiega con orgoglio il primo cittadino.

Per un’opera che si chiude, però un’altra prosegue come da calendario: continuano, infatti, gli interventi di collegamento dell’acquedotto realizzato da Tea Acque che vedrà portare il servizio da Campitello a Commessaggio. In questi giorni il cantiere sta interessando via Ugo Foscolo mentre dalla prossima settimana dovrebbe spostarsi in direzione della frazione del Comune di Marcaria. In questo caso i lavori dovrebbero essere ultimati, così come da progetto, entro la fine del 2020.

Interventi in corso anche alla ciclabile in fregio alla strada provinciale che costituirà un punto i raccordo tra il centro abitato di Commessaggio e la zona industriale. Anche in questo caso l’opera è finanziata, ma da Regione Lombardia e per il 50%, per un costo complessivo per le casse comunali di 100mila euro.

Marciapiede, fognature, acquedotto ed asfalto nuovi, invece, per via Kennedy e via Papa Giovanni dove gli interventi sono iniziati lunedì e proseguiranno indicativamente per i prossimi due mesi. Un intervento, questo, da tempo necessario e molto atteso dai cittadini che chiedevano migliorie e maggiore sicurezza per due vie dove da molto mancano interventi.

E proprio parlando di lavori da tempo attesi, il sindaco Sarasini annuncia la riqualificazione del centro dove Tea Rete Luce ha vinto l’appalto per l’installazione di una colonnina per la ricarica delle auto elettriche – e l’aggiunta di luci pubbliche nei punti dove ancora sono assenti. Proprio la colonnina, attraverso una specifica app, potrà essere prenotata da residenti, turisti o automobilisti di passaggio per ricaricare il mezzo. I servizi saranno affidati all’azienda per i prossimi dieci anni per un costo di circa 500mila euro.