San Giorgio: Farmacia e centro medico, domani si alza il sipario

SAN GIORGIO Farmacia nella nuova sede con annesso centro medico. Si alza il sipario domani mattina sulla serie di nuovi servizi medici e sanitari offerti dal Comune per mezzo di San Giorgio Servizi, l’azienda inhouse del Comune che gestisce la farmacia comunale e diversi servizi di tipo sociale e sanitario a beneficio di tutta la comunità.

La farmacia comunale, quindi, si sposta nella nuova sede di piazza Madre Teresa di Clacutta, tanto che sono in corso tutt’ora i lavori di trasloco nei quali è impegnata anche l’amministratrice unica di San Giorgio Servizi Simona Marini. «La nuova sede – spiega l’amministratrice della società inhouse del Comune – sarà più ampia e collocata in un edificio moderno e e funzionale. Oltre all’esposizione dei farmaci e e al banco per l’acquisto e le consulenze, che è normale siano presenti, la nuova sede della farmacia sarà dotata anche di ambulatorio infermieristico, ambulatorio per la telemedicina e una cabina per consulenze specialistiche».

Oltre alla farmacia, nella struttura di piazza Madre Teresa di Calcutta, nel corso dei prossimi mesi nasceranno anche altri servizi. Che, come spiega sempre Marini, consistono in poliambulatorio specialistico dedicato in particolare alla riabilitazione, punto per i prelievi del sangue, ambulatori per i medici di medicina generale. Ci sarà posto anche per gli uffici di San Giorgio Servizi, che traslocheranno dall’attuale sede al centro Frida Khalo.