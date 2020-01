A Gonzaga la storia di Romeo e Giulietta

GONZAGA La Compagnia Stivalaccio Teatro porterà in scena stasera alle 21 al teatro comunale lo spettacolo “Romeo e Giulietta, l’amore è saltimbanco”. La storia ci riporta nella Venezia del 1574 dove due improbabili saltimbanchi vengono incaricati di mettere in scena la più grande storia d’amore di tutti i tempi: Romeo e Giulietta. Ed ecco comparire nel campiello Veronica Franco, “honorata cortigiana” della Repubblica, disposta a cimentarsi nell’improbabile parte dell’illibata giovinetta. Si assiste dunque ad “prova aperta”, dove la celeberrima storia del Bardo prende forma e si deforma nel mescolarsi di trame, di dialetti, canti, improvvisazioni, suoni, duelli e pantomime. Michele Mori, Marco Zoppello e Anna De Franceschi rileggeranno il classico shakespeariano con il loro stile irriverente e scanzonato, coinvolgendo il pubblico in un divertente mix di trame, dialetti, improvvisazioni, duelli e pantomime. Una macchina comica che sa rendere contemporanea una tradizione senza tempo. Biglietti al costo di 22 euro per la platea e di 18 euro platea ridotto; di 18 euro per la galleria e di 12 euro per la galleria ridotto. Info ai numeri telefonici 329-3573440 e 0376-529434, e-mail: teatro.gonzaga@comune.gonzaga.mn.it.

Paolo Zordan