Cartelli stradali, alberi abbattuti e manutenzioni del verde: a Rivarolo fervono i lavori

Rivarolo Mantovano Il periodo di metà agosto, da sempre, è sinonimo di ferie e vacanze per la maggior parte delle persone. Ma per fare manutenzione in un paese, nonostante quello in corso sia il classico periodo delle ferie, è necessario essere sempre presenti in modo da poter mantenere il territorio comunale in modo dignitoso. Ed è esattamente ciò che sta accadendo a Rivarolo Mantovano. Dove, appunto nonostante sia il periodo ferragostano, ormai da diversi giorni sia i dipendenti del Comune che semplici volontari sono al lavoro su diverse manutenzioni in varie aree del centro al confine col Cremonese. In particolare, una mancita di giorni fa il personale del Comune si è messo all’opera con sfalci, taglio dell’erba e manutenzioni varie al cimitero (dove, come si ricorderà, dal 2017 non si fa uso di diserbante per tenere sotto controllo le erbe infestanti). L’altroieri invece dal parcheggio di Porta Parma è stato rimosso un grosso pioppo cipressino che era stato divelto dal fortunale della settimana scorsa. Ieri infine i cantonieri hanno ripristinato la segnaletica verticale sulla provinciale 63 Sabbionetana.