Gonzaga, grande festa ai laghi Margonara per la conclusione del Cred

Gonzaga Si è concluso con una grande festa, partecipata da bambini e famiglie ai Laghi Margonara, il Cred estivo organizzato dal Comune di Gonzaga in collaborazione con la cooperativa Simpatria e l’Unità Pastorale Terre Matildiche. “Summer Point – Il viaggio di Odisseo tra terra, acqua e ingannevole magia” era il tema dell’edizione 2024 del Cred, che per otto settimane ha accompagnato i giovani partecipanti in un vero e proprio viaggio tra innumerevoli esperienze, legate alla natura, al divertimento, allo sport e all’inclusione. Alle attività, che si sono protratte dal 10 giugno al 2 agosto, hanno preso parte 119 tra bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. Oltre alle uscite sul territorio, le giornate in piscina e le gite in parchi tematici, nel programma di quest’anno sono state inserite proposte inedite, nell’intento di rendere il servizio un’occasione di crescita per le nuove generazioni. Ha riscosso un grande successo la notte in tenda che si è svolta al Borgo delle Stelle a Suzzara, realizzata in collaborazione con i giovani dell’Accademia dell’Autonomia di Simpatria allo scopo di creare occasioni di divertimento e socialità senza barriere. Tra le novità di quest’anno, figura anche la collaborazione di ASD Tennis Gonzaga, nell’ambito del quale sono state organizzate attività sul campo da tennis con la presenza di istruttori qualificati. «Si sono create bellissime sinergie che hanno arricchito di contenuti e di valori questa edizione del Cred – spiega il vicesindaco Carla Ferrari, insieme all’assessore alle politiche educative Sara Manfredi – sono proseguite anche le collaborazioni con le associazioni del territorio, che conferiscono un valore aggiunto delle attività estive rivolte ai bambini e ai ragazzi». In occasione della festa finale, realizzata in collaborazione con Arci Laghi Margonara, è stato presentato lo spettacolo “A ritrovar le storie”, a cura di Teatro dell’Orsa.