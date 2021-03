Calcio a 5 – Saviatesta va ko sulla sirena: ora rischia i playout

Mantova Era la gara dell’anno, quella da vincere (o quantomeno non perdere) per blindare la salvezza. Alla fine ad esultare invece è il Lido di Ostia, che segna il 4-3 proprio all’ultimo secondo con l’ex Poletto. I laziali incassano tre punti d’oro e superano in classifica il Mantova, che resta con un pugno di mosche in mano e vede la sua situazione di classifica complicarsi terribilmente.

SAVIATESTA MANTOVA-TODIS LIDO DI OSTIA 3-4 (1-2 p.t.)

SAVIATESTA MANTOVA: Savolainen, Suton, Titon, Bueno, De Bail, Gumeniuk, Carello, Micheletto, Baroni, Ganzetti, Petrov, Conti, Solosi. All. Jeffe

TODIS LIDO DI OSTIA: Di Ponto, Gattarelli, Pazetti, Motta, Poletto, Gedson, Regini, Cutrupi, Rocha, Fe. Barra, Di Franco, Cerulli, Colasanti. All. Angelini

MARCATORI: 7’08” p.t. Baroni (M), 12’57” Gedson (L), 17’07” Gattarelli (L), 2’24” s.t. Pazetti (L), 10’02” Petrov (M), 16’44” Baroni (M), 19’59” Poletto (L)

AMMONITI: Suton (M), Baroni (M), Cutrupi (L), Gedson (L)

ARBITRI: Nicola Maria Manzione (Salerno), Michele Desogus (Cagliari), Andrea Saggese (Rovereto) CRONO: Domenico Di Micco (Cinisello Balsamo)