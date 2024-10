San Benedetto Po – La pioggia blocca la riasfaltatura a metà lavori

San Benedetto Po Nella “telenovela” del ponte di San Benedetto Po si è inserito un non molto gradito “spin-off” (ovvero, per chi non fosse avvezzo, quella serie televisiva che deriva da un’altra), legato alla riasfaltatura del ponte in alveo per eliminare il fastidioso effetto onda che era stato segnalato da diversi automobilisti. Dopo ben tre rinvii, sempre per motivi legati al maltempo, ieri la pioggia ha costretto la Provincia a dichiarare l’interruzione dei lavori e la ripresa della viabilità. Peccato, però, che un giorno di lavorazione fosse avvenuto e ora il fondo stradale risulta fresato in attesa della nuova posa che avverrà, in un solo giorno di chiusura al traffico, non appena le condizioni meteo lo consentiranno. Perplessità dai cittadini e anche dagli automobilisti i quali segnalano che, pure con l’asfalto fresato permane l’effetto onda che dovrebbe sparire una volta steso il nuovo asfalto. Il Comitato “Vogliamo il Ponte” aveva chiesto alla Provincia di rinviare questo lavoro alla primavera 2025 ma, come segnalano su Facebook, Palazzo di Bagno ha risposto che non sarebbe possibile per una questione di tempistiche burocratiche. (nico)