Dai giochi alla cultura alla musica: torna la sagra di Fossacaprara

Casalmaggiore Tutto pronto per la 24esima edizione della Sagra di Fossa, evento in programma a Fossacaprara, frazione di Casalmaggiore dal 23 al 25 agosto e punto di convergenza tra cucina, giochi, tradizioni e cultura. La manifestazione, promossa dall’associazione Oltrefossa, gode del patrocinio del Comune di Casalmaggiore e di Uisp.

Il via venerdì 23 con “D’in…canto”, esibizione del coro maschile casalasco. In serata la sfilata cinofila amatoriale a cura di Play Dog Mileo. Sabato 24 la sagra dei bambini: dalle 17 giochi per tutti con Uisp ed Energia Ludica e l’esibizione dei Rouleors de Barriques; alle 18 tavola rotonda tra i giochi ospiti alla sagra con vari esponenti dell’associazione Giochi Antichi; alle 18.30 il concerto di musica da camera. In serata protagonisti i Rouleurs de Barriques, con la corsa delle botti francesi; in chiusura “Cavolo”, cortometraggi della Compagnia Genitori Instabili per la regia di Alessandro Zaffanella.

Domenica 25 l’ultimo atto della kermesse: alle 11.30, una volta terminata la messa nella chiesa di San Lorenzo, la presentazione del libro “Sagre d’Italia” (Slow Food Editore). Nel pomeriggio il “campionato italiano di sburla” e alle 18.30 è in programma la proiezione del video e il concerto di musica antica che prende il titolo di “Mario Federici: l’animatore del suono antico”. Gran finale alle 22 con il palio di Fossacaprara.