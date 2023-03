Castel Goffredo: con il muletto finisce contro il muro, grave 42enne

CASTEL GOFFREDO Paura ieri pomeriggio intorno alle 16.30 per un 42enne dipendente dell’azienda di arti grafiche Turini Spa di via Spagna a Castel Goffredo: stando a una primissima ricostruzione dei fatti l’uomo, durante l’orario lavorativo, a bordo di un un muletto si sarebbe scontrato in maniera del tutto autonoma con uno dei pilastri dell’edificio della ditta. Immediato l’allarme ai soccorsi che oltre alla fruizione di un’automedica hanno richiesto l’intervento di un elisoccorso che ha trasportato l’uomo all’ospedale di Asola per tutte le cure del caso. Il 42enne, sebbene si trovi attualmente fuori pericolo di vita, avrebbe riportato un trauma cranico e un trauma alla schiena. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri di Castel Goffredo e il personale di Ats. Nonostante la primissima ricostruzione dei fatti, la dinamica dell’incidente è tuttora al vaglio degli organi preposti, anche se come detto si tratterebbe di un sinistro del tutto autonomo. Nonostante i momenti di paura iniziale che hanno lasciato immaginare il peggio, il 42enne come detto non si trova fortunatamente in pericolo di vita.