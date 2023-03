Rodigo: il sindaco Gianni Grassi tenta il bis

RODIGO Il cammino che porterà alle amministrative del Comune di Rodigo, il prossimo 14 e 15 maggio, prende il via dalla volontà dell’attuale giunta, guidata dal sindaco Gianni Grassi, di porsi ancora una volta al servizio dei propri concittadini. Una decisione, quella di ricandidarsi dell’attuale gruppo di amministratori locali, che è stata assunta nei giorni scorsi e parte dal presupposto di aver operato, seppur tra le molteplici difficoltà dettate soprattutto dalla pandemia, al massimo di quelle che erano le pro prie possibilità. Dal primo cittadino rodighese ai suoi collaboratori: il vice sindaco Luciano Chiminazzo, gli assessori Marco Zen, Simona Ometto e Chiara Comunian e il consigliere delegato, Marisa Cantoni vi è, quindi, la consapevolezza di avere l’esperienza e la passione per continuare un percorso che in questi anni li ha visti sempre pronti a cercare le soluzioni migliori per rispondere alle esigenze delle persone e del territorio.

In questi giorni Gianni Grassi e il resto del gruppo sono al lavoro per allestire una lista di candidati che sappia rappresentare al meglio le varie realtà del tessuto socioeconomico locale.

Altro elemento sul quale stanno facendo leva il sindaco e gli assessori uscenti è quello di puntare su persone che come loro siano disposte a mettersi al servizio del cittadino a prescindere da ambizioni personali e da credo politico.