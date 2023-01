Chiesa di Casalromano, recupero troppo caro: il parroco chiede aiuto ai cittadini

CASALROMANO – A Casalromano i lavori della facciata della chiesa parrocchiale San Giovanni Evangelista che da tempo necessita di manutenzione, richiedono una spesa complessiva di circa 70mila euro. L’Unità Pastorale “Madonna della Malongola” si sta attivando per raccogliere fondi per i lavori di restauro che sono iniziati lo scorso ottobre e che si concluderanno nella prossima primavera. Le lavorazioni potranno usufruire del Bonus facciate. «L’agevolazione fiscale consiste in una detrazione d’imposta del 60% delle spese sostenute nell’anno 2022, per interventi finalizzati al recupero o restauro delle facciate esterne – spiega il parroco don Luigi – La Diocesi ci assicura un contributo dai Fondi Cei, otto per mille alla Chiesa Cattolica di 14mila euro, il rimanente è a carico della parrocchia. Per questo motivo confidiamo nella generosità di tutta la Comunità. Sicuramente sono molte le necessità delle famiglie e tra l’altro non stiamo vivendo momenti facili dal punto di vista economico, – continua don Luigi – cerchiamo di essere loro di aiuto con la Caritas dell’Unità Pastorale. Vogliamo però chiedere a quanti ne hanno la possibilità, di offrire il loro aiuto a favore della “casa” della nostra comunità». Il restauro riguarda la facciata principale della chiesa ed è volto a mantenere l’integrità di ogni singolo elemento, essenziale per la conservazione del significato e del valore storico-artistico delle superfici e finalizzato a preservare la tipologia architettonica e pittorica. L’intervento intende riequilibrare la componente cromatica decorativa, consolidando le superfici, rimuovendo piccoli interventi inadeguati, eliminando fenomeni di degrado che sono sostanzialmente imputabili a cause ambientali che hanno determinato azioni degenerative di origine chimiche-fisiche e biologiche. Questi fenomeni interessano tutti gli elementi materici come gli affreschi, intonaci, marmi, parti cementizie che definiscono e caratterizzano il fronte principale della chiesa.